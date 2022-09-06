Карлос Алькарас установил рекорд, который держался с 1968 года

Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который в четвёртом круге Открытого чемпионата США в пяти сетах победил хорвата Марина Чилича и вышел в четвертьфинал, установил примечательный рекорд.

19-летний Алькарас стал самым молодым игроком в Открытой эре (с 1968 года), который дважды подряд вышел в четвертьфинал US Open, сообщает пресс-служба ATP.

В 2021 году Алькарас из-за травмы не смог закончить четвертьфинал US Open с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. В 2022 году его соперником по четвертьфиналу станет итальянец Янник Синнер. Матч Алькарас — Синнер состоится завтра, 7 сентября.