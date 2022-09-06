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Тиафо: Надесь, я больше никогда не сыграю с Надалем
Теннисист не горит желанием ещё раз сразиться с испанцем
USTA
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, который победил 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля в четвёртом круге US Open, выразил надежду, что ему больше никогда не придётся играть с испанцем, поскольку он хочет, чтобы последний его матч с ним был победным. Тиафо впервые обыграл Надаля, до этого он дважды проигрывал ему.
"Какое-то время я думал: боже, все эти молодые парни борются с Рафой, Федерером, Новаком. Смогу ли я когда-нибудь сказать, что побеждал кого-то из них? Сегодня я сказал себе: я собираюсь сделать это.
Теперь я могу говорить детям, внукам: да, я побеждал Рафу. Надесь, я больше никогда не сыграю с ним. Надеюсь закончить победой", — сказал Фрэнсис на пресс-конференции.
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