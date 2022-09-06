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WTA назвала место и дату проведения Итогового турнира-2022

Теннис
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Он стартует в конце октября

WTA назвала место и дату проведения Итогового турнира-2022

Новина українською

Руководство WTA объявило о месте и дате проведения Итогового турнира WTA – 2022.

Соревнования, в которых примут участие восемь лучших теннисисток в одиночном и парном разрядах по итогам сезона, пройдут в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября. Матчи будут сыграны на ультрасовременном стадионе Dickies Arena.

Напомним, рейтинг лучших теннисисток в одиночном разряде составляется согласно Чемпионской гонке WTA. В данный момент её топ-8 выглядит так:

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 7560.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 3196.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 2802.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 2651.
5 (5). Кори Гауфф (США) — 2553.
6 (6). Дарья Касаткина (россия) — 2543.
7 (7). Мария Саккари (Греция) — 2288.
8 (8). Паула Бадоса (Испания) — 2195.

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В статье: WTA
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