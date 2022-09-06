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Каспер Рууд стал первым полуфиналистом US Open-2022
Он легко справился с Маттео Берреттини
Фото: Tennis World USA
Финалист "Ролан Гаррос" — 2022, седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд стал первым полуфиналистом US Open – 2022.
В четвертьфинальном матче Рууд уверенно обыграл финалиста Уимблдона-2021, итальянца Маттео Берреттини.
Каспер Рууд - Маттео Берреттини 6:1, 6:4, 7:6 (7:4)
Встреча продлилась 2 часа 37 минут. Рууд ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. На счету Берреттини 14 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
Отметим, что в третьем сете Берреттини вёл со счётом 5:2, однако Рууд сумел переломить ход матча.
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