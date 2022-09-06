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WTA хочет вернуть Итоговый турнир WTA в Китай
Он не проводился в КНР из-за скандала с Пэн Шуай
Фото: sport.ru
Руководство женской теннисной ассоциации (WTA) сообщило, что в 2023 году планирует вернуть Итоговый турнир WTA в Шэньчжэнь (Китай).
Напомним, согласно контракту со спонсором Gemdale, соревнования должны были 10 лет проходить в Шэньчжэне начиная с 2019 года. Однако в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса, в 2021-м правила правительства Китая также не позволяли провести массовые соревнования, и его перенесли в Гвадалахару (Мексика).
В текущем сезоне Итоговый чемпионат не проводится в Шэньчжэне из-за решения WTA вывести все турниры из Китая из-за скандала с теннисисткой Пэн Шуай.
Итоговый турнир WTA — 2022 пройдёт в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.
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