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Каролин Гарсия обыграла Кори Гауфф и вышла в полуфинал US Open-2022

Теннис
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Француженке пришлось хорошенько поработать

Каролин Гарсия обыграла Кори Гауфф и вышла в полуфинал US Open-2022

Фото: World Today News

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7 сентября в Нью-Йорке состоялся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором француженка Каролин Гарсия обыграла американку Кори Гауфф.

Каролин Гарсия - Кори Гауфф 6:3, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. 28-летняя Гарсия трижды подала навылет, тогда как её соперница – пять раз. При этом француженка допустила меньше двойных ошибок – четыре против шести. А по числу невынужденных ошибок у Каролин и Кори оказалось равенство (по 22).

В полуфинале Каролин Гарсия встретится с теннисисткой из Туниса Онс Жабер

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В статье: Каролин Гарсия Кори Гауфф
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