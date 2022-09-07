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Каролин Гарсия обыграла Кори Гауфф и вышла в полуфинал US Open-2022
Француженке пришлось хорошенько поработать
Фото: World Today News
7 сентября в Нью-Йорке состоялся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором француженка Каролин Гарсия обыграла американку Кори Гауфф.
Каролин Гарсия - Кори Гауфф 6:3, 6:4
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. 28-летняя Гарсия трижды подала навылет, тогда как её соперница – пять раз. При этом француженка допустила меньше двойных ошибок – четыре против шести. А по числу невынужденных ошибок у Каролин и Кори оказалось равенство (по 22).
В полуфинале Каролин Гарсия встретится с теннисисткой из Туниса Онс Жабер
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