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Роджер Федерер может пропустить Кубок Лэйвера

Теннис
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Швейцарец давно не играл

Роджер Федерер может пропустить Кубок Лэйвера

Getty Images

Новина українською

В швейцарском издании Basler Zeitung вышел материал, в котором высказывается предположение, что 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер не сыграет на Кубке Лэйвера. Турнир пройдёт в Лондоне в конце сентября.

В материале отмечается, что восстановление 40-летнего Федерера идёт не так, как хотелось бы. У него опять обнаружили воду в правом колене, которое оперировали трижды, последний раз — в конце лета 2021 года. После длительной физической подготовки он снова смог тренироваться с ракеткой и мячом в последние несколько недель и месяцев, но не так интенсивно, как представлял себе.

Напомним, Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года, после того как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира.

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В статье: Роджер Федерер
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