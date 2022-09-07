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Симона Халеп разводится с румынским миллионером

Теннис
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У пары проблемы из-за постоянных разъездов теннисистки

Симона Халеп разводится с румынским миллионером

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп разводится с мужем – румынским миллионером Тони Юруцем, сообщает издание ProSport.ro.

Симона и Тони сыграли гражданскую свадьбу 15 сентября 2021 года, а в грядущем ноябре должны были обвенчаться. Однако, по информации издания, 7 сентября, пара должна была оформить документы на развод. Супруги изначально договорились, что в случае развода не будут делить имущество – каждый уйдёт с тем, с чем пришёл.

Отмечается, что причиной расставания стали постоянные разъезды Халеп, супруги отдалились. При этом родители Халеп пытались спасти брак, отправив Симону и Тони в отпуск в Грецию этим летом, однако проблемы лишь усугубились.

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В статье: Симона Халеп
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