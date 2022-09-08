Ига Швёнтек обыграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал US Open-2022

Первая ракетка мира Ига Швёнтек вышла в полуфинал Открытого чемпионата США – 2022, обыграв в матче пятого круга американку Джессику Пегулу.

US Open-2022. ATP

Ига Швёнтек - Джессика Пегула 6:3, 7:6

Встреча продлилась 1 час 53 минуты. Швёнтек один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 11. На счету Пегулы один эйс, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 10.

За место в финале Швёнтек сразится с спортсменкой из Ариной Соболенко.