Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек обыграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал US Open-2022
Полька не сбавляет оборотов
Фото: Sporting News
Первая ракетка мира Ига Швёнтек вышла в полуфинал Открытого чемпионата США – 2022, обыграв в матче пятого круга американку Джессику Пегулу.
US Open-2022. ATP
Ига Швёнтек - Джессика Пегула 6:3, 7:6
Встреча продлилась 1 час 53 минуты. Швёнтек один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 11. На счету Пегулы один эйс, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 10.
За место в финале Швёнтек сразится с спортсменкой из Ариной Соболенко.
Популярное сейчас
- Фенербахче – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы
- Украина уступает в четвертьфинале ЧМ по волейболу и покидает турнир
- Яремчук вышел на поле на 64 минуте матча Брюгге – Байер
- Самое милое фото дня: Беременная Свитолина в патриотическом купальнике
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО