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Ига Швёнтек обыграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал US Open-2022

Теннис
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Полька не сбавляет оборотов

Ига Швёнтек обыграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал US Open-2022

Фото: Sporting News

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Первая ракетка мира Ига Швёнтек вышла в полуфинал Открытого чемпионата США – 2022, обыграв в матче пятого круга американку Джессику Пегулу.

US Open-2022. ATP

Ига Швёнтек - Джессика Пегула 6:3, 7:6

Встреча продлилась 1 час 53 минуты. Швёнтек один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 11. На счету Пегулы один эйс, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 10.

За место в финале Швёнтек сразится с спортсменкой из Ариной Соболенко.

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В статье: Ига Швёнтек
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