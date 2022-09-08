Ник Кирьос получит самый большой штраф на US Open-2022

Австралийский теннисист Ник Кирьос получил штраф в четвертьфинале Открытого чемпионата США в размере $ 14 тыс. за поведение в матче.

Напомним, в ходе матча Кирьос разбил о корт пластиковую бутылку, а сразу после поражения сломал две ракетки. Это крупнейший штраф на US Open 2022 года, сообщает журналист Кристофер Клейри в своём "твиттере".

В другом полуфинале сыграют американец Фрэнсис Тиафо и победитель встречи Янник Синнер (Италия) — Карлос Алькарас (Испания).