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Ник Кирьос получит самый большой штраф на US Open-2022
Снова неспортивное поведение
Фото: si.com
Австралийский теннисист Ник Кирьос получил штраф в четвертьфинале Открытого чемпионата США в размере $ 14 тыс. за поведение в матче.
Напомним, в ходе матча Кирьос разбил о корт пластиковую бутылку, а сразу после поражения сломал две ракетки. Это крупнейший штраф на US Open 2022 года, сообщает журналист Кристофер Клейри в своём "твиттере".
В другом полуфинале сыграют американец Фрэнсис Тиафо и победитель встречи Янник Синнер (Италия) — Карлос Алькарас (Испания).
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