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Карлос Алькарас более чем за 5 часов обыграл Янника Синнера в четвертьфинале US Open-2022

Теннис
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Матч получился тяжелым для обеих теннисистов

Карлос Алькарас более чем за 5 часов обыграл Янника Синнера в четвертьфинале US Open-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в четвертьфинале Открытого чемпионата США, обыграв 13-го номера рейтинга ATP, представителя Италии Янника Синнера.

Карлос Алькарас - Янник Синнер 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3

Продолжительность противостояния составила 5 часов 18 минут.

Алькарас выполнил пять эйсов и допустил пять двойных ошибок. Он реализовал 10 брейк-пойнтов из 25 (процент реализации составил 40%). На счету Синнера восемь эйсов и 11 ошибок на подаче. Он использовал 7 брейк-пойнтов из 16 (44%).

В полуфинале Алькарас сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

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В статье: Янник Синнер Карлос Алькарас
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