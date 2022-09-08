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Определились все полуфинальные пары US Open-2022
Матчи состоятся 9 сентября
Фото: sport.ru
Стали известны все полуфинальные пары Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. В первом матче сыграет Карлос Алькарас и Фрэнсис Тиафо, а во втором Каспер Рууд и Карен Хачанов.
У женщин в четвертьфинальных матчах Ига Швентек выиграла у Джессики Пегулы, Арина Соболенко оказалась сильнее Каролины Плишковой, Каролин Гарсия победила Кори Гауфф, а Онс Жабер обыграла Айлу Томлянович.
В полуфинале женской сетки Швёнтек встретится с Соболенко, а Гарсия — с Жабер.
Расписание полуфинальных матчей US Open-2022
АТР. 9 сентября
Карен Хачанов — Каспер Рууд
Карлос Алькарас — Фрэнсис Тиафо
WTA. 9 сентября
Каролин Гарсия — Онс Жабер
Ига Швёнтек — Арина Соболенко
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