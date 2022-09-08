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Определились все полуфинальные пары US Open-2022

Теннис
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Матчи состоятся 9 сентября

Определились все полуфинальные пары US Open-2022

Фото: sport.ru

Новина українською

Стали известны все полуфинальные пары Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. В первом матче сыграет Карлос Алькарас и Фрэнсис Тиафо, а во втором Каспер Рууд и Карен Хачанов.

У женщин в четвертьфинальных матчах Ига Швентек выиграла у Джессики Пегулы, Арина Соболенко оказалась сильнее Каролины Плишковой, Каролин Гарсия победила Кори Гауфф, а Онс Жабер обыграла Айлу Томлянович.

В полуфинале женской сетки Швёнтек встретится с Соболенко, а Гарсия — с Жабер.

Расписание полуфинальных матчей US Open-2022

АТР. 9 сентября

Карен Хачанов — Каспер Рууд

Карлос Алькарас — Фрэнсис Тиафо

WTA. 9 сентября

Каролин Гарсия — Онс Жабер

Ига Швёнтек — Арина Соболенко

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В статье: Карлос Алькарас
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