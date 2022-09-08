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Денис Молчанов пробился в полуфинал парного турнира в Тульне

Теннис
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Украинский теннисист может побороться за титул

Денис Молчанов пробился в полуфинал парного турнира в Тульне

Фото: Tennis World

Новина українською

Украинский теннисист Денис Молчанов вместе с Зденеком Коларом вышел в полуфинал грунтового парного челленджера в Тульне (Австрия).

АТР Тульно(Австрия). Пары. 1/4 финала. Грунт

Денис Молчанов (Украина) / Зденек Коларь (Чехия) – Джанлука Магер (Италия) / Лука Маргароли (Швейцария) – 6:3, 6:3

Матч длился 1 час и 7 минут. За это время Молчанов и Коларж подали шить подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-поинта. В свою очередь их соперники сделали 2 эйса, 2 двойных и реализовали 1 брейк.

Следующими соперниками украино-чешской пары станут победители матча Кляйн Л./Зеленай И. – Ленц Ю./СелсЕ.

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В статье: Денис Молчанов
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