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Карлос Алькарас впервые сыграет на Итоговом турнире АТР благодаря победе над Синнером

Теннис
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19-летний теннисист добился успеха

Карлос Алькарас впервые сыграет на Итоговом турнире АТР благодаря победе над Синнером

Фото: ATP Tour

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Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас впервые сможет выступить на Итоговом турнир ATP. Это стало известно после того, как Алькарас обыграл представителя Италии Янника Синнера в четвертьфинале чемпионата США.

Напомним, Алькарас занимает второе место в Чемпионской гонке ATP.

Напомним, что Итоговый турнир ATP 2022 года пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев

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В статье: Карлос Алькарас
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