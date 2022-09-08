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Карлос Алькарас впервые сыграет на Итоговом турнире АТР благодаря победе над Синнером
19-летний теннисист добился успеха
Фото: ATP Tour
Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас впервые сможет выступить на Итоговом турнир ATP. Это стало известно после того, как Алькарас обыграл представителя Италии Янника Синнера в четвертьфинале чемпионата США.
Напомним, Алькарас занимает второе место в Чемпионской гонке ATP.
Напомним, что Итоговый турнир ATP 2022 года пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев
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