Карлос Алькарас впервые сыграет на Итоговом турнире АТР благодаря победе над Синнером

Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас впервые сможет выступить на Итоговом турнир ATP. Это стало известно после того, как Алькарас обыграл представителя Италии Янника Синнера в четвертьфинале чемпионата США.

Напомним, Алькарас занимает второе место в Чемпионской гонке ATP.

Напомним, что Итоговый турнир ATP 2022 года пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев