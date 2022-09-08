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Симона Халеп подтвердила, что разводится с мужем
Теннисистка попросила СМИ уважать их личную жизнь
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп в своих социальных сетях подтвердила, что она разводится со своим мужем – румынским миллионером Тони Юруцем.
"Мы с Тони обоюдно решили идти своими дорогами. Хотела бы попросить, чтобы СМИ уважали нашу частную жизнь и подходили к этой теме осмотрительно", — написала Халеп в социальных сетях.
Ранее СМИ сообщали о том, что причиной расставания пары стали постоянные разъезды Халеп, из-за чего супруги отдалились.
Напомним, что Симона и Тони сыграли свадьбу 15 сентября 2021 года.
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