Симона Халеп подтвердила, что разводится с мужем

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп в своих социальных сетях подтвердила, что она разводится со своим мужем – румынским миллионером Тони Юруцем.

"Мы с Тони обоюдно решили идти своими дорогами. Хотела бы попросить, чтобы СМИ уважали нашу частную жизнь и подходили к этой теме осмотрительно", — написала Халеп в социальных сетях.

Ранее СМИ сообщали о том, что причиной расставания пары стали постоянные разъезды Халеп, из-за чего супруги отдалились.

Напомним, что Симона и Тони сыграли свадьбу 15 сентября 2021 года.