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Определились финалистки женского US Open

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Свентек пришлось демонстрировать характер, у Жабер не было проблем

Определились финалистки женского US Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь на пятницу, 9 сентября, прошли полуфиналы US Open среди женщин.

В первом матче француженке Каролин Гарсия не удалось навязать борьбу представительнице Туниса Онс Жабер, которая в мировом рейтинге занимает пятое место. Фаворитка отдала только один гейм в первом сете и три гейма во втором. В общей сложности Жабер понадобилось час и семь минут, чтобы выиграть матч.

US Open. Полуфинал. Женщины

Каролин Гарсия (Франция, 17) – Онс Жабер (Тунис, 5) 0:2 (1:6, 3:6)

Заметим, что для Жабера это второй подряд финал на турнирах серии Grand Slam. На Уимблдоне она уступила в решающем матче представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Второй полуфинал, в котором встречались Ига Свентек и Арина Сабаленко, оказался куда упрямее.

Первый сет был за белорусской – 3:6. Но полячка во втором сете взяла более чем убедительный реванш – 6:1. В третьем сете Свентек первой потеряла свою подачу, но сделала обратный брейк в четвертом гейме. Сабаленко снова перехватила инициативу и повела в счете 2:4, однако первая ракетка мира, начиная с седьмого гейма, не оставляла сопернице шансов. В итоге 6:4 в пользу Иги Свентек.

Ига Свентек (Польша, 1) – Арина Сабаленко (Беларусь, 6) 2:1 (3:6, 6:1, 6:4)

Свентек в нынешнем сезоне уже выигрывала турнир Большого Шлема – она торжествовала на Ролан Гаррос.

Таким образом, в финале US Open 2022 среди женщин сыграют Ига Свентек и Онс Жабер. Матч состоится 10 сентября, начало в 23:00 по Киеву.

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В статье: Онс Жабер us open Ига Свёнтек
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