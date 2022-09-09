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Тренер Федерера рассказал, сыграет ли Роджер в Кубке Лэйвера
Швейцарец может восстановиться от травмы
Getty Images
Тони Годсик, агент 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Роджера Федерера, прокомментировал появившуюся в швейцарских СМИ информацию, что спортсмен может пропустить Кубок Лэйвера в Лондоне в конце сентября.
Изначально планировалось, что Федерер, который не играл больше года, вернётся на корт на этом турнире, после чего сыграет на домашнем для себя турнире в Базеле в октябре.
"Федерер тренируется уже несколько недель. Он испытывает некоторую боль, но продолжает стараться. Он тренируется уже несколько недель и хочет начать в Лондоне и Базеле. Посмотрим на Кубке Лэйвера, выдержит ли его колено", — приводит слова Годсика Blick.
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