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Тренер Федерера рассказал, сыграет ли Роджер в Кубке Лэйвера 

Теннис
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Швейцарец может восстановиться от травмы

Тренер Федерера рассказал, сыграет ли Роджер в Кубке Лэйвера 

Getty Images

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Тони Годсик, агент 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Роджера Федерера, прокомментировал появившуюся в швейцарских СМИ информацию, что спортсмен может пропустить Кубок Лэйвера в Лондоне в конце сентября.

Изначально планировалось, что Федерер, который не играл больше года, вернётся на корт на этом турнире, после чего сыграет на домашнем для себя турнире в Базеле в октябре.

"Федерер тренируется уже несколько недель. Он испытывает некоторую боль, но продолжает стараться. Он тренируется уже несколько недель и хочет начать в Лондоне и Базеле. Посмотрим на Кубке Лэйвера, выдержит ли его колено", — приводит слова Годсика Blick.

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В статье: Роджер Федерер
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