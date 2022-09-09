  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ига Швёнтек не отдала ни одного сета в последних девяти финалах турниров WTA
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ига Швёнтек не отдала ни одного сета в последних девяти финалах турниров WTA

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка показывает великолепные результаты

Ига Швёнтек не отдала ни одного сета в последних девяти финалах турниров WTA

Фото: Sporting News

Новина українською

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек в финале Открытого чемпионата США — 2022 встретится с представительницей Туниса Онс Жабер. Матч состоится завтра, 10 сентября.

Швёнтек имеет хорошую статистику в финалах турниров WTA. Она проиграла лишь один из десяти — свой первый финал в 2019 году. Далее полька выиграла все девять финалов, до которых добиралась, не уступив ни в одном сете. Таким образом, серия спортсменки — 18 выигранных сетов в финалах турниров WTA подряд.

На US Open – 2022 польская теннисистка в полуфинале оказалась сильнее белоруски Арины Соболенко (3:6, 6:1, 6:4).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде