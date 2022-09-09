Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые за 8 лет в финале женского US Open сыграет первая ракетка мира
Полька проводит фантастический сезон
Фото: ABS-CBN News
Польская теннисистка Ига Швёнтек в полуфинале Открытого чемпионата США среди женщин переиграла представительницу Беларуси Арину Соболенко — 3:6, 6:1, 6:4.
21-летняя спортсменка стала первой польской теннисисткой, которой удалось выйти в финал US Open в одиночном разряде.
С 2014 года все теннисистки, посеянные на Открытом чемпионате США под первым номером, вылетали с турнира до финальной стадии.
Последней титул на US Open в статусе первой ракетки мира брала 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американка Серена Уильямс.
Популярное сейчас
- Рух впервые в сезоне выигрывает, Заря может потерять лидерство. Таблица и результаты тура УПЛ
- Запорожский Металлург - единоличный лидер. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Адептам путина. Игрок киевского Динамо показал средний палец фанатам Фенербахче
- Карлос Алькарас установил рекорд, который держался с 1968 года
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО