Впервые за 8 лет в финале женского US Open сыграет первая ракетка мира

Польская теннисистка Ига Швёнтек в полуфинале Открытого чемпионата США среди женщин переиграла представительницу Беларуси Арину Соболенко — 3:6, 6:1, 6:4.

21-летняя спортсменка стала первой польской теннисисткой, которой удалось выйти в финал US Open в одиночном разряде.

С 2014 года все теннисистки, посеянные на Открытом чемпионате США под первым номером, вылетали с турнира до финальной стадии.

Последней титул на US Open в статусе первой ракетки мира брала 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американка Серена Уильямс.