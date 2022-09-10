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Видео-обзор полуфинальных матчей US Open-2022

Теннис
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Видео-обзор полуфинальных матчей US Open-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В первом полуфинальном матче Открытого чемпионата США – US Open-2022 норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР №5) за право сыграть в главном поединке турнира победил представителя россии Карена Хачанова (АТР №27).

Вашему вниманию видео-обзор матча:

Во втором полуфинальном матче турнира испанец Карлос Алькарас (АТР №3) победил американца Фрэнсиса Тиафо (АТР №22).

Вашему вниманию видео-обзор матча:

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В статье: us open
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