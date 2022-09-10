Онс Жабер: Ига никогда не проигрывает в финалах, но я хочу взять реванш

Представительница Туниса, пятая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала ожидания от финального матча Открытого чемпионата США – US Open-2022 против польки, первой ракетки планеты Иги Швёнтек. Ее слова цитирует ASAP Sports:

"Ига никогда не проигрывает в финалах, так что будет очень сложно. Я знаю, что у нее были небольшие трудности с этими мячами, но, если честно, это не бросается в глаза, она классно играет. Будет трудный матч.

Хочу взять реванш. Мне нравится это покрытие, и мне кажется, что я точно знаю, что против нее нужно делать" – сказала она.

Финальный матч женского разряда US Open-2022 состоится 10 сентября. Начало в 23:00 по Киеву.