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Определился транслятор матча Кубка Дэвиса между Украиной и Венгрией
Удачи девушкам
фото - btu.org.ua
15 сентября пройдут две одиночные встречи в рамках розыгрыша Кубка Дэвиса между командами Украины и Венгрии. Начнутся поединки в 18:00 по киевскому времени.
16 сентября будет проведена парная встреча и две одиночные. В этот раз теннисный вечер стартует часом раньше.
Трансляцию обоих дней в видео-формате наши болельщики смогут посмотреть на канале Спорт-1.
Матчи пройдут на SEB Arena в Вильнюсе, Литва.
Напомним, что ранее финалистка US Оpen
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