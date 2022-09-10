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Определился транслятор матча Кубка Дэвиса между Украиной и Венгрией

Теннис
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Удачи девушкам

Определился транслятор матча Кубка Дэвиса между Украиной и Венгрией

фото - btu.org.ua

UA-Футбол
Новина українською

15 сентября пройдут две одиночные встречи в рамках розыгрыша Кубка Дэвиса между командами Украины и Венгрии. Начнутся поединки в 18:00 по киевскому времени.

16 сентября будет проведена парная встреча и две одиночные. В этот раз теннисный вечер стартует часом раньше.

Трансляцию обоих дней в видео-формате наши болельщики смогут посмотреть на канале Спорт-1.

Матчи пройдут на SEB Arena в Вильнюсе, Литва.

Напомним, что ранее финалистка US Оpen рассказала об ожиданиях от решающего матча.

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В статье: Кубок Дэвиса
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