Определился транслятор матча Кубка Дэвиса между Украиной и Венгрией

15 сентября пройдут две одиночные встречи в рамках розыгрыша Кубка Дэвиса между командами Украины и Венгрии. Начнутся поединки в 18:00 по киевскому времени.

16 сентября будет проведена парная встреча и две одиночные. В этот раз теннисный вечер стартует часом раньше.

Трансляцию обоих дней в видео-формате наши болельщики смогут посмотреть на канале Спорт-1.

Матчи пройдут на SEB Arena в Вильнюсе, Литва.