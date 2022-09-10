Карлос Алькарас поделился секретом успеха

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР №3) прокомментировал победу в полуфинальном матче US Open-2022 против американца Фрэнсиса Тиафо (АТР №27).

"Невероятное выступление. Думаю, я отлично отыграл против Тиафо, который сам играл невероятно все эти 2 недели. Это ошеломляющее ощущение, что я прошел в финал, что смог выиграть этот матч, который длился 4 часа и 20 минут. Да, невероятные эмоции.

Как чувствую себя физически? Прекрасно. То есть я немного устал, но чувствую себя хорошо. Все хорошо. Сейчас я просто очень счастлив. Я думал о том, как лет 10 назад мечтал о таком моменте. Сейчас все прекрасно. Что бы я сказал тогда? Что нужно следовать своей мечте. Если ты упорно трудишься, все это потом принесет свои плоды. Сейчас можно ясно увидеть, как мой ежедневный труд окупился.

Что я думаю о финале, в котором с Каспером Руудом мы поспорим и за первое место в рейтинге? Что я близок к этому, но в то же время далек, понимаете? Это финал турнира Большого Шлема, это противостояние за первую строчку. Об этом я мечтал с детства. Что еще сказать. Сейчас я просто наслаждаюсь моментом. Это мой дебютный финал. Завтра у меня будет время подумать об этом. Я хорошо знаю Рууда. Мы дважды играли, у нас есть какие-то общие моменты из турниров. Вне корта он очень приятный парень, мы с ним много общаемся, когда есть время. Дважды я его обыграл. Он очень хорошо играет сейчас, я это знаю. Я должен показать свой лучший теннис" – сказал он.