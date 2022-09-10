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Украинский теннисист Молчанов проиграл в финале парного турнира в Австрии
К сожалению
Фото: Tennis World
Украинский теннисист Денис Молчанов уступил в финальном матче парного турнира в Тульне (Австрия).
В решающем поединке за главный титул челленджера наш соотечественник вместе со своим партнером по команде Зденеком Коларжем уступили местному дуэту Александер Эрлер / Лукас Мидлер. Счет встречи 6-3; 6-4 в пользу победителей.
Напомним, что ранее стал
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