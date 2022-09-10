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US Open. Сандерс и Пирс – чемпионы микста
Первая победа на турнире Большого шлема для Сандерс и вторая – для Пирса
Фото: WWOS - Nine
US Open, завершился турнир Большого шлема в миксте. Победителями стали Сторм Сандерс и Джон Пирс из Австралии. В финале они обыграли Кирстен Флипкенс из Бельгии и Эдуара Роже-Васслена из Франции.
Для австралийских теннисистов этот турнир стал первым в качестве пары. Для Сандерс сегодняшний финал стал первым на турнирах Большого шлема, для Пирса – пятым. Более того, у Джона уже была одна парная победа – в 2018 году на Australian Open.
Хард
Сторм Сандерс, Джон Пирс (Австралия) – Кирстен Флипкенс (Бельгия), Эдуар Роже-Васслен (Франция)
4:6|6:4|10:7
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