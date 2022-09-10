US Open. Сандерс и Пирс – чемпионы микста

US Open, завершился турнир Большого шлема в миксте. Победителями стали Сторм Сандерс и Джон Пирс из Австралии. В финале они обыграли Кирстен Флипкенс из Бельгии и Эдуара Роже-Васслена из Франции.

Для австралийских теннисистов этот турнир стал первым в качестве пары. Для Сандерс сегодняшний финал стал первым на турнирах Большого шлема, для Пирса – пятым. Более того, у Джона уже была одна парная победа – в 2018 году на Australian Open.

Хард

Сторм Сандерс, Джон Пирс (Австралия) – Кирстен Флипкенс (Бельгия), Эдуар Роже-Васслен (Франция)

4:6|6:4|10:7