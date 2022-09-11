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Ига Швёнтек – чемпионка US Open-2022

Теннис
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Великая польская теннисистка

Ига Швёнтек – чемпионка US Open-2022

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Швентек победила в финале Открытого чемпионата США – US Open-2022. В решающем матче за главный титул соревнований она одолела представительницу Туниса Онс Жабер (WTA №5).

Счет матча 2-0 (6-2; 7-6) в пользу польки, на счету которой 1 подача на вылет, 19 виннеров, 5 из 12 использованных брейков, 30 невынужденных и 2 двойные ошибки.

По очным встречам Ига вышла вперед 3-2. Это четвертое выступление молодой спортсменки на US Open и третий титул Grand Slam в карьере (Ролан Гаррос 2020, 2022). Всего в активе Швентек 10 титулов серии WTA.

После завершения US Open-2022 полька будет продолжать возглавлять рейтинг WTA и чемпионскую гонку. Жабер станет второй ракеткой планеты и займет такое же место в чемпионской гонке.

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В статье: us open Ига Швёнтек
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