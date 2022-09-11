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Жабер: Прощу Швентек, если она подарит мне Rolex

Теннис
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Жабер: Прощу Швентек, если она подарит мне Rolex

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Тунисская теннисистка, пятая ракетка планеты Онс Жабер прокомментировала поражение в финале US Open-2022 в поединке против польки Иги Швентек (WTA №1).

"Я старалась, но я сделала так, что мне было непросто. Она заслуженно победила. Сейчас она мне не очень нравится, но ничего страшного (все смеются). Потрясающие две недели. Я подтвердила свой финал Уимблдона. Продолжу упорно работать, и когда-нибудь мы выигрываем этот турнир.

Всегда будет прекрасно соревноваться с Игой. Я пошутила, когда сказала, что она мне не нравится. Я прощу ее, когда она подарит мне Rolex или что-нибудь такое (улыбается)" – сказала она.

Напомним, что ранее определились чемпионы US Open-2022 в миксте.

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В статье: Онс Жабер Ига Швёнтек
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