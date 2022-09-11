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Ига Швентек прокомментировала победу в финале US Open-2022
Молодец
Первая ракетка мира, полька Ига Свентек прокоментировала
"Во втором сете на первый план вышла физическая подготовка. Рада, что удалось повысить свой уровень активности, чтобы завершать розыгрыши и быть точнее, когда требовалось. Мы играли на самом хорошем уровне в финале.
Не была уверена, что нахожусь на уровне титула "Большого шлема" на харде. Особенно на US Open, где очень быстрое покрытие. Этого точно не ожидала. Для меня это одновременно подтверждение, что только небо является пределом. Горжусь этим, но тоже немного удивлена.
Не знаю, чему больше рада – титулу US Open или второй победе на "Ролан Гаррос". Тогда было большее давление, все ждали моей победы. Поэтому морально Ролан Гаррос был несколько сложнее. Но с точки зрения тенниса и физической подготовки – несомненно, на US Open тяжелее" – сказала она.
Напомним, что ранее Онс Жабер
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