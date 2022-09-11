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US Open. Крейчикова и Синякова одержали победу в парном турнире
Чешки выиграли уже третий титул Большого шлема в сезоне
Фото: WTA Tennis
US Open, состоялся финал женского парного турнира. Там победу одержала чешская пара Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой. В решающем матче они обыграли двух американок: Кэтрин Макнелли и Тейлор Таунсенд.
Примечательно, что для Кречиковой и Синяковой это уже третья победа на турнире Большого шлема в этом сезоне. Ранее они также выигрывали финалы Australian Open и Уимблдона. До того они также побеждали в парном турнире Ролан Гаррос.
Хард
Барбора Крейчикова, Катержина Синякова (Чехия) – Кэтрин Макнелли, Тейлор Таунсенд (США)
3:6, 7:5, 6:1
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