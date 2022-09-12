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В 19 лет - лучший в мире. Карлос Алькарас выиграл US Open

Теннис
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Испанец получил свой первый титул Grand Slam

В 19 лет - лучший в мире. Карлос Алькарас выиграл US Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В воскресенье, 11 сентября, состоялся финал US Open среди мужчин – открытого чемпионата США по теннису, принадлежащего к категории Grand Slam. В решающем матче сошлись 19-летний испанец Карлос Алькарас и 22-летний норвежец Каспер Рууд.

Уже в третьем гейме Алькарас сумел взять подачу соперника, и это в итоге позволило ему выиграть первый сет. Но во втором Рууд взял убедительный реванш, после того как счет стал 2:2, он не отдал ни одного гейма Карлосу.

Третий сет оказался самым упорным - Алькарас сделал брейк в самом начале, Рууд ответил в четвертом гейме, наконец победителя пришлось определять на тай-брейке и здесь испанец не оставил шансов своему оппоненту – 1:7. А уже в четвертом сете Карлос уверенно держал свою подачу (настрелял 14 эйсов за матч) и сделал брейк при счете 2:3 в свою пользу, после чего довел матч до победы – 1:3 в пользу испанца, который начиная с 1/8 финала непременно играл по пять сетов (победы над Чиличем, Синнером и Тьяфом со счетом 3:2).

US Open. Мужчины. Финал
11 сентября. Нью-Йорк. Арена Артура Еша
Каспер Рууд (Норвегия, 7) – Карлос Алькарас (Испания, 4) 1:3 (4:6, 6:2, 6:7, 3:6)

Карлос Алькарас с первого раза выиграл финал турнира серии Grand Slam, что позволит ему возглавить мировой рейтинг ATP, начиная с 12 сентября. С первой строчки он сдвинул представителя страны агрессора Даниила Медведева.

Алькарасу не удалось превзойти своего самого титулованного соотечественника Рафаэля Надаля – тот выиграл свой первый Grand Slam в 18 лет, но Алькарас стал самой молодой первой ракеткой мира в возрасте 19 лет и 4 месяцев. Он побил рекорд австралийца Ллейтона Хьюитта, которому в 2001-м было 20 с половиной лет, когда он стал №1. К слову, за победу в финале Карлос получит 2,6 миллиона долларов.

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В статье: us open Каспер Рууд Карлос Алькарас
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