Людмила Киченок установила национальный рекорд

По итогам Открытого чемпионата США в парном рейтинге WTA Людмила Киченок повторила национальный рекорд. Украинка впервые поднялась на 9-е место (+2).

Ранее только две украинские теннисистки поднимались на 9-ю строчку в парном рейтинге - Елена Татаркова (1999) и Катерина Бондаренко (2008).

Марта Костюк опустилась на 48-е место (-2), а Надежда Киченок покинула топ-100 и располагается на 105-й позиции (-22).