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Людмила Киченок установила национальный рекорд

Теннис
(1 голосов)

В парном разряде никому такое достижение не покорялось

Людмила Киченок установила национальный рекорд

Фото:БТУ

Новина українською

По итогам Открытого чемпионата США в парном рейтинге WTA Людмила Киченок повторила национальный рекорд. Украинка впервые поднялась на 9-е место (+2).

Ранее только две украинские теннисистки поднимались на 9-ю строчку в парном рейтинге - Елена Татаркова (1999) и Катерина Бондаренко (2008).

Марта Костюк опустилась на 48-е место (-2), а Надежда Киченок покинула топ-100 и располагается на 105-й позиции (-22).

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В статье: Людмила Киченок us open
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Источник:
БТУ

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