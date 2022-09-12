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Людмила Киченок установила национальный рекорд
В парном разряде никому такое достижение не покорялось
Фото:БТУ
По итогам Открытого чемпионата США в парном рейтинге WTA Людмила Киченок повторила национальный рекорд. Украинка впервые поднялась на 9-е место (+2).
Ранее только две украинские теннисистки поднимались на 9-ю строчку в парном рейтинге - Елена Татаркова (1999) и Катерина Бондаренко (2008).
Марта Костюк опустилась на 48-е место (-2), а Надежда Киченок покинула топ-100 и располагается на 105-й позиции (-22).
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Источник:БТУ
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