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Симона Халеп перенесла операцию

Теннис
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У румынской теннисистки были проблемы с носом

Симона Халеп перенесла операцию

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп сообщила, что перенесла операцию. По словам спортсменки, ей исправили носовую перегородку.

"Как вы уже могли знать, на протяжении некоторого времени у меня проблемы с носом. Этим летом стало ещё хуже, особенно в Вашингтоне. Из-за этого становилось тяжело дышать, а ночью — ещё тяжелее, когда приходилось бороться с заблокированным носом.

Единственный путь решить проблему — перенести операцию. Доктор провёл её и воспользовался этим, чтобы провести пластическую хирургию. Спасибо!

Всё прошло хорошо. Мне надо будет отдохнуть несколько недель, прежде чем возвращаться к физическим нагрузкам. Скоро увидимся на корте", — написала Халеп в своих соцсетях, прикрепив текст к фото из больницы.

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В статье: Симона Халеп
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