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Карлос Алькарас: Я выиграл первый сет, а потом почувствовал, что Каспер изменил свою тактику

Теннис
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Испанский теннисист выиграл свой первый титул

Карлос Алькарас: Я выиграл первый сет, а потом почувствовал, что Каспер изменил свою тактику

Фото: Defector

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19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как ему удалось победить представителя Норвегии Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата США. Алькарас обыграл Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

По словам Карлоса, он стал играть лучше, когда успокоился после проигранного второго сета.

"Я выиграл первый сет, а потом почувствовал, что Каспер изменил свою тактику. Я немного напрягся, но потом снова успокоился и снова стал играть лучше.

Невероятно, что этот трофей в моих руках и я номер один. Я всегда мечтал об этом, когда начинал играть в теннис. Я усердно работал, чтобы дойти до этого. Это особенный момент для меня, и я никогда этого не забуду", — приводит слова Алькараса Eurosport.

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В статье: Карлос Алькарас
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