Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек: Для меня очень важно поддерживать украинцев
Польская теннисистка использует свою популярность
Фото: Sporting News
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек заявила, что для неё важно поддерживать украинский народ.
"Для меня очень важно поддерживать украинцев, потому что война рядом с моей страной. Мне 21 год, я всегда жила с пониманием, что всё это на самом деле не так близко ко мне. Поэтому в начале я была очень эмоциональной, а затем решила, что хочу использовать свою популярность, чтобы оказать влияние", — приводит слова Швёнтек Sportskeeda.
Напомним, 10 сентября в финале US Open – 2022 Швёнтек (1) со счётом 6:2, 7:6 (7:5) обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (5).
Популярное сейчас
- Спецназ Нацгвардии сбил российский Су-25, взял до десятка пленных и захватил два БТРа
- Setanta прервала трансляцию матча Ворскла - Александрия из-за проблем с VAR
- Глава ОВА: В Харьковской области ВСУ вышли к границе с россией
- Федерер оценит. ВИДЕО лучшего удара на US Open от 19-летнего Карлоса Алькараса
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО