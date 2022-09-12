Ига Швёнтек: Для меня очень важно поддерживать украинцев

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек заявила, что для неё важно поддерживать украинский народ.

"Для меня очень важно поддерживать украинцев, потому что война рядом с моей страной. Мне 21 год, я всегда жила с пониманием, что всё это на самом деле не так близко ко мне. Поэтому в начале я была очень эмоциональной, а затем решила, что хочу использовать свою популярность, чтобы оказать влияние", — приводит слова Швёнтек Sportskeeda.

Напомним, 10 сентября в финале US Open – 2022 Швёнтек (1) со счётом 6:2, 7:6 (7:5) обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (5).