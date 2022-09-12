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Ига Швёнтек: Для меня очень важно поддерживать украинцев

Теннис
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Польская теннисистка использует свою популярность

Ига Швёнтек: Для меня очень важно поддерживать украинцев

Фото: Sporting News

Новина українською

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек заявила, что для неё важно поддерживать украинский народ.

"Для меня очень важно поддерживать украинцев, потому что война рядом с моей страной. Мне 21 год, я всегда жила с пониманием, что всё это на самом деле не так близко ко мне. Поэтому в начале я была очень эмоциональной, а затем решила, что хочу использовать свою популярность, чтобы оказать влияние", — приводит слова Швёнтек Sportskeeda.

Напомним, 10 сентября в финале US Open – 2022 Швёнтек (1) со счётом 6:2, 7:6 (7:5) обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (5).

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В статье: Ига Свёнтек
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