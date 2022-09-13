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US Open - 2022 стал самым посещаемым за всю историю проведения турнира
В каждом матче был аншлаг
Фото: sport.ru
US Open – 2022 стал самым посещаемым турниром в этом году за всю его историю, пишет пресс-служба Открытого чемпионата США.
По информации официального сайта турнира, соревнование посетили 776 120 человек. Это абсолютный рекорд. Ранее максимум был установлен в 2019 году, когда посмотреть на лучших тенниситов мира пришли 737 872 человека.
Примечательно, что впервые за историю стадиона имени Артура Эша на каждом из матчей был аншлаг. Все билеты были распроданы. Арена вмещает 23 859 человек.
Напомним, что победу на Открытом чемпионате США - 2022 одержал испанский теннисист Карлос Алькарас.
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