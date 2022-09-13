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Цуренко вышла во второй круг турнира в Словении, где сыграет с обидчецой Марты Костюк

Теннис
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Ждем победы

Цуренко вышла во второй круг турнира в Словении, где сыграет с обидчецой Марты Костюк

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Леся Цуренко вышла во второй круг на турнире WTA в Словении. В матче первого круга украинка оказалась сильнее Елены-Габриэлы Русе

Порторож, Словения. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) - Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) 6:1, 4:6, 6:4

Украинская теннисистка одержала вторую победу в матчах против румынки. В прошлом году Цуренко обыграла Русе на грунтовом турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

За выход в четвертьфинал Леся будет бороться с Екатериной Александровой, которая вчера победила украинку Марту Костюк.

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В статье: Леся Цуренко
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Источник:
БТУ

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