Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цуренко вышла во второй круг турнира в Словении, где сыграет с обидчецой Марты Костюк
Ждем победы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Леся Цуренко вышла во второй круг на турнире WTA в Словении. В матче первого круга украинка оказалась сильнее Елены-Габриэлы Русе
Порторож, Словения. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) - Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) 6:1, 4:6, 6:4
Украинская теннисистка одержала вторую победу в матчах против румынки. В прошлом году Цуренко обыграла Русе на грунтовом турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
За выход в четвертьфинал Леся будет бороться с Екатериной Александровой, которая вчера победила украинку Марту Костюк.
Популярное сейчас
- Леоненко: Коты ржут до сих пор, как Гармаш падал в игре со Львовом
- Шахтер - Селтик: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Ломаченко: Хочу посвятить бой с Ортисом всему моему украинскому народу
- Ига Швёнтек – чемпионка US Open-2022
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО