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Швёнтек и Жабер квалифицировались на Итоговый турнир WTA
Теннисистки дали комментарий
Фото: Sporting News
Финалистки US Open польская теннисистка Ига Швёнтек и представительница Туниса Онс Жабер обеспечили себе право на участие в Итоговом турнире WTA 2022 года. Об этом сообщил официальный сайт WTA.
"Я очень рада возможности выйти в финал WTA в этом году во второй раз в своей карьере, и я действительно с нетерпением жду возможности сыграть перед болельщиками в Форт-Уэрте", — приводит слова Иги Швёнтек официальный сайт WTA.
"Для меня большая честь выйти в финал WTA. С самого начала сезона я поставила перед собой цель сыграть в Итоговом турнире, и мне не терпится стать одной из восьми лучших теннисисток мира", — сказала Онс Жабер.
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