The Telegraph сообщает о восьмизначных долгах WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) находится в тяжёлой финансовой ситуации и ищет новых инвесторов, сообщает The Telegraph.

По информации издания, у WTA восьмизначные долги. Основной причиной проблем называется то, что в последние сезоны ассоциации приходится компенсировать разницу в призовых с ATP на четырёх обязательных турнирах категории WTA-1000 (в Индиан-Уэллсе, Мадриде, Майами и Пекине).

WTA намерена продать 20-процентную долю своих акций частной инвестиционной компании CVC Capital Partners (владела акциями Формулы-1). Речь идёт о $ 150 млн. При этом основным условием CVC для ввода своих капиталов является уравнивание количества призовых между WTA и АТР на большем количестве турниров. Идею сделки поддерживает глава WTA Стив Саймон, а также все представители игроков в совете директоров.