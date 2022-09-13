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Фрэнсис Тиафо заменит Джона Иснера в Кубке Лэйвера
Соревнования стартуют 23 сентября
USTA
Полуфиналист US Open – 2022, 19-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо примет участие в соревнованиях Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября. Тиафо уже принимал участие в турнире в 2017 и 2018 годах.
Тиафо присоединится к сборной Мира, которая уже была укомплектована. Однако по ходу US Open – 2022 американец Джонс Иснер сломал левое запястье и досрочно завершил сезон.
После приглашения Тиафо сборная Мира выглядит следующим образом:
Феликс Оже-Альяссим (Канада);
Тейлор Фритц (США);
Диего Шварцман (Аргентина);
Джек Сок (США);
Алекс де Минор (Австралия);
Фрэнсис Тиафо (США).
Её капитаном по традиции станет семикратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой.
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