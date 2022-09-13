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Сборная Австралии переиграла Бельгию в 1-туре группового этапа Кубка Дэвиса

Теннис
(1 голосов)

Гости не смогли выиграть ни единого матча

Сборная Австралии переиграла Бельгию в 1-туре группового этапа Кубка Дэвиса

Новина українською

Сборная Австралии по теннису уверенно обыграла команду Бельгии в матче 1-го тура группового этапа финала Кубка Дэвиса – 2022. Традиционные соревнования проходят в Болонье, Глазго, Гамбурге и Валенсии.

Поединок австралийцев с бельгийцами состоялся в рамках группы C, матчи которой проходят в Гамбурге. Австралия одержала победу со счётом 3:0.

В следующем туре сборная Австралии сыграет с командой Франции, а команда Бельгии встретится с Германией.

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В статье: Национальная сборная Австралии
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