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Цуренко обыграла обидчицу Марты Костюк во втором раунде турнира в Портороже

Теннис
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Леся отомстила за свою соотечественницу

Цуренко обыграла обидчицу Марты Костюк во втором раунде турнира в Портороже

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала победу на турнире WTA 250 в Портороже.

В матче второго круга украинка обыграла Екатерину Александрову.

Порторож. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Александрова – 7:5, 7:6(5)

Отметим, что на матчболе Александрова допустила свою единственную двойную ошибку во втором сете.

В следующем круге Цуренко сразится против Весы Мартынцовой или Елены Рыбакиной.

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В статье: Леся Цуренко
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Источник:
Sport.ua

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