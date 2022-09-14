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Цуренко обыграла обидчицу Марты Костюк во втором раунде турнира в Портороже
Леся отомстила за свою соотечественницу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала победу на турнире WTA 250 в Портороже.
В матче второго круга украинка обыграла Екатерину Александрову.
Порторож. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Александрова – 7:5, 7:6(5)
Отметим, что на матчболе Александрова допустила свою единственную двойную ошибку во втором сете.
В следующем круге Цуренко сразится против Весы Мартынцовой или Елены Рыбакиной.
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Источник:Sport.ua
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