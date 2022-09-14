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Илья Марченко во втором круге покинул турнир в Турции

Теннис
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Украинец провел тяжелый матч

Илья Марченко во втором круге покинул турнир в Турции

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинец Илья Марченко во втором круге турнира в Турции не смог переиграть Себастьяна Офнера.

Илья Марченко - Себастьян Офнер 1:6, 5:7

За 1 час 16 минут, которые теннисисты провели на корте, Марченко совершил пять эйсов, допустил три двойных ошибки и выиграл пять из девяти брейкпоинтов. Австриец 8 раз подал навылет, допустил три двойных и сделал один брейк.

На старте соревнований украинец оказался сильнее Марека Генгеля из Чехии.

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В статье: Илья Марченко
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