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Илья Марченко во втором круге покинул турнир в Турции
Украинец провел тяжелый матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинец Илья Марченко во втором круге турнира в Турции не смог переиграть Себастьяна Офнера.
Илья Марченко - Себастьян Офнер 1:6, 5:7
За 1 час 16 минут, которые теннисисты провели на корте, Марченко совершил пять эйсов, допустил три двойных ошибки и выиграл пять из девяти брейкпоинтов. Австриец 8 раз подал навылет, допустил три двойных и сделал один брейк.
На старте соревнований украинец оказался сильнее Марека Генгеля из Чехии.
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