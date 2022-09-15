Симона Халеп объявила о досрочном завершении сезона

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп опубликовала пост в своих социальных сетях, в котором сообщила, что больше не будет выступать в сезоне-2022 и сосредоточится на подготовке к 2023 году.

В своём заявлении Халеп отметила, что ментально истощена после Открытого чемпионата США.

Напомним, Симона сенсационно проиграла в первом раунде US Open.