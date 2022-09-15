  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Симона Халеп объявила о досрочном завершении сезона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Симона Халеп объявила о досрочном завершении сезона

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка морально истощена

Симона Халеп объявила о досрочном завершении сезона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп опубликовала пост в своих социальных сетях, в котором сообщила, что больше не будет выступать в сезоне-2022 и сосредоточится на подготовке к 2023 году.

В своём заявлении Халеп отметила, что ментально истощена после Открытого чемпионата США.

Напомним, Симона сенсационно проиграла в первом раунде US Open.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Симона Халеп
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде