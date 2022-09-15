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Симона Халеп объявила о досрочном завершении сезона
Теннисистка морально истощена
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп опубликовала пост в своих социальных сетях, в котором сообщила, что больше не будет выступать в сезоне-2022 и сосредоточится на подготовке к 2023 году.
В своём заявлении Халеп отметила, что ментально истощена после Открытого чемпионата США.
Напомним, Симона сенсационно проиграла в первом раунде US Open.
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