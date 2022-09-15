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Роджер Федерер объявил о завершении карьеры
Легенда
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер объявил, что после Кубка Лэйвера завершит карьеру. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
Как сказал 41-летний Федерер, он не может выступать на прежнем уровне из-за проблем со здоровьем. Он не исключил, что будет иногда выходить на корт в выставочных матчах, но подчеркнул, что больше не сыграет в туре и на турнирах "Большого шлема".
Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — "Ролан Гаррос".
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