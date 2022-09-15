Маррей предложил изменить правила в теннисе

Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей предложил скорректировать правила в теннисе, которые касаются ночных матчей.

"Думаю, для всех участников было бы лучше, если бы они были раньше. Это не идеально для игроков. Я не думаю, что это идеально для болельщиков. В конце матча остались немногие их тех, кто был в начале. Это плохо, потому что они пропустили отличный матч. Это, вероятно, не потому, что они не хотели оставаться. Если у вас есть дети и они здесь, то вы не можете оставаться с ними. Вы должны уйти и поехать домой", — приводит слова Маррея Sportskeeda.

Маррей принимает участие в Кубке Дэвиса в составе сборной Великобритании.