Карлос Алькарас: Роджер Федерер был одним из моих кумиров

Чемпион US Open 2022 года, первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру.

"Роджер был одним из моих кумиров и источником вдохновения! Спасибо за все, что вы сделали для нашего спорта! Я все еще хочу с тобой поиграть! Желаю вам удачи в том, что будет дальше!" — написал Алькарас в социальных сетях.

Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP.