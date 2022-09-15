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Карлос Алькарас: Роджер Федерер был одним из моих кумиров

Теннис
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Швейцарец решил уйти из тенниса

Карлос Алькарас: Роджер Федерер был одним из моих кумиров

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион US Open 2022 года, первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру.

"Роджер был одним из моих кумиров и источником вдохновения! Спасибо за все, что вы сделали для нашего спорта! Я все еще хочу с тобой поиграть! Желаю вам удачи в том, что будет дальше!" — написал Алькарас в социальных сетях.

Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP.

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В статье: Карлос Алькарас
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