Тренер Федерера: Уход Роджера — это комбинация нескольких факторов

Северин Люти, тренер 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Роджера Федерера, рассказал, почему его подопечный решил закончить карьеру.

"Он просто не добился достаточного прогресса во время восстановлени от травмы. Ему 41 год. Он так давно выступает в туре. Он сыграл более 1500 матчей. Его уход — комбинация этих факторов", — приводит слова Люти журналист Симон Граф в своём "твиттере".

Напомним, что Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP.