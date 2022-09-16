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Леся Цуренко отказалась от матча с Еленой Рыбакиной

Теннис
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Теннисистка покидает турнир в Портороже

Леся Цуренко отказалась от матча с Еленой Рыбакиной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинская теннисистка Леся Цуренко досрочно завершила выступление на турнире WTA в Словении.

Она должна была сыграть с Еленой Рыбакиной, посеянной под третьим номером. В июне Цуренко играла против казахстанки на травяном турнире WTA 500 в Истборне, где выиграла у неё в матче второго круга. Через две недели Рыбакина стала чемпионкой на Уимблдоне.

Отметим, Цуренко заявлена в квалификацию турнира WTA 250 в Таллинне (Эстония), который пройдёт 26 сентября - 2 октября.

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В статье: Леся Цуренко
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Источник:
БТУ

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