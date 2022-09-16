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Ник Кирьос опубликовал свой рейтинг теннисистов
По примеру 2к22
Финалист Уимблдона 2022 года австралийский теннисист Ник Кирьос, назвал рейтинг ведущих игроков по 100-балльной системе, как в популярной серии игр FIFA.
По мнению Кирьоса, лучшими являются 21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович и 22-кратный победитель мэйджоров Рафаэль Надаль.
У них рейтинг 97. Далее идут Карлос Алькарас (96), сам Кирьос и Янник Синнер (оба — по 93) и Фрэнсис Тиафо (92). Ник в шутку добавил, что у Бернарда Томича был бы рейтинг 68.
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