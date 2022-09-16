Ник Кирьос опубликовал совместное фото с Федерером

Финалист Уимблдона 2022 года австралиец Ник Кирьос обратился к 20-кратному победителю ТБШ Роджеру Федереру. Ранее 41-летний Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце следующей недели.

"Никто никогда не будет играть так, как ты. Наслаждайся, Роджер. Для меня было честью", — написал Кирьос в своих социальных сетях, прикрепив текст к фото с Федерером.

Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP.