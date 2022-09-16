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Ник Кирьос опубликовал совместное фото с Федерером
Ник обратился к швейцарцу в связи с завершением его карьеры
фото - flashscore.com.ua
Финалист Уимблдона 2022 года австралиец Ник Кирьос обратился к 20-кратному победителю ТБШ Роджеру Федереру. Ранее 41-летний Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце следующей недели.
"Никто никогда не будет играть так, как ты. Наслаждайся, Роджер. Для меня было честью", — написал Кирьос в своих социальных сетях, прикрепив текст к фото с Федерером.
Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP.
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