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Ник Кирьос опубликовал совместное фото с Федерером

Теннис
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Ник обратился к швейцарцу в связи с завершением его карьеры

Ник Кирьос опубликовал совместное фото с Федерером

фото - flashscore.com.ua

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Финалист Уимблдона 2022 года австралиец Ник Кирьос обратился к 20-кратному победителю ТБШ Роджеру Федереру. Ранее 41-летний Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце следующей недели.

"Никто никогда не будет играть так, как ты. Наслаждайся, Роджер. Для меня было честью", — написал Кирьос в своих социальных сетях, прикрепив текст к фото с Федерером.

Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP.

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В статье: Ник Кирьос
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